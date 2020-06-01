В Приморском районе сгорело заброшенное здание на 600 кв.м.

Спасатели ликвидировали открытое горение в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Все произошло ночью в понедельник, 1 июня, в доме №10/1 по улице Репищева. Огонь распространился по площади 600 квадратных метров на первом и втором этажах.

С пожаром боролись 32 сотрудника личного состава с привлечением восьми единиц специальной техники, сообщили в петербургском главке МЧС. Сотрудники ведомства работали по первому номеру.

По данным на пять утра спасатели тушили тление в завалах на месте пожара. В ведомстве добавили, что данные о возможных пострадавших в результате ЧП не поступали. Причины возгорания станут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили автосервис в Красном Селе. В воскресенье, 31 мая, в Красносельском районе произошел пожар. Там загорелся ангар.