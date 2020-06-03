Новые дома в России могут начать строить без мусоропроводов

Российское правительство предлагает возводить новостройки без мусоропроводов.
Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора мусора в стране, в котором идет речь об отказе от мусоропроводов при проектировании новых жилых зданий.
По словам Абрамченко, в стране невозможно организовать качественный раздельный сбор мусора, если в проектируемых многоквартирных домах есть мусоропровод.
«Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли», -говорит вице-премьер.
В утвержденном плане также говорится о подготовке предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в многоквартирных домах. Среди прочего предлагается установить жильцам измельчители пищевых отходов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном прокомментировали ситуацию с мусором на улицах Петербурга.