Новые дома в России могут начать строить без мусоропроводов

Новые дома в России могут начать строить без мусоропроводов
Мусорный контейнер. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российское правительство предлагает возводить новостройки без мусоропроводов.

Как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора мусора в стране, в котором идет речь об отказе от мусоропроводов при проектировании новых жилых зданий.

По словам Абрамченко, в стране невозможно организовать качественный раздельный сбор мусора, если в проектируемых многоквартирных домах есть мусоропровод.

«Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли», -говорит вице-премьер.

В утвержденном плане также говорится о подготовке предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в многоквартирных домах. Среди прочего предлагается установить жильцам измельчители пищевых отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном прокомментировали ситуацию с мусором на улицах Петербурга.

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