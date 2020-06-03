В Ленобласти в ДТП погибла 17-летняя школьница

В Подпорожском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 17-летняя школьница.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, трагический инцидент произошел поздним вечером 1 июня в поселке Вознесенье, возле одного из домов по Комсомольской улице. На девочку совершил наезд пьяный 33-летний водитель на автомобиле «Киа Рио».

К несчастью, полученные подростком травмы оказались несовместимы с жизнью, и школьница скончалась на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водитель иномарки задержан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Василеостровская» сбили мотоциклиста. Пострадавший мужчина попал в больницу, но, по словам очевидцев, находился в удовлетворительном состоянии.