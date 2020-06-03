Председатель комитета по соцполитике Ржаненков заболел COVID-19

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщил о том, что заболел коронавирусом.

Он рассказал, что сдал анализы на коронавирус в четверг, а в пятницу диагноз уже подтвердился, сообщает «Мойка78».

Чиновник также отметил, что чувствует себя терпимо и соблюдает самоизоляцию в домашних условиях.

«Все это, конечно, непросто, но вместе мы прорвемся», — добавил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

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