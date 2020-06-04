В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

В июне будет две короткие рабочие недели. Фото: pixabay

В июне будет две короткие рабочие недели. Фото: pixabay

Жителям России напомнили о двух сокращенных рабочих неделях в этом месяце.

Как рассказали в Федеральной службе по труду и занятости, работники будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Длинные выходные связаны с празднованием Дня России. При этом накануне выходных, 11 июня, рабочий день сократят на час.

Кроме того, в этом году Владимир Путин ввел дополнительный выходной день 24 июня. На этот день решили перенести парад Победы, который не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавируса.

При этом граждане должны будут получить обычный дневной заработок за выходной 24 июня, поскольку нерабочий день не относится к выходным или праздникам. Поэтому россиянам должны получить за него обычную оплату.

Также отмечается, что 23 июня рабочий день сокращать не будут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные начали готовиться к Параду Победы в Петербурге.