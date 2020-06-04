Суд обязал «Юлмарт» покинуть помещения на Пулковском шоссе

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

Структура группы компаний «Юлмарт» по решению суда освободит помещения здания на Пулковском шоссе, где функционировал центр исполнения заказов ритейлера.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти после обращения компании «И.Л.С.», сообщает АБН.

Осенью 2015 года компания заключила с ООО «Юлмарт Девелопмент» договор о лизинге здания. Однако год назад «И.Л.С.» столкнулась с «ненадлежащим исполнением ООО «Юлмарт Девелопмент» обязательств по оплате лизинговый платежей».

В результате суд обязал структуру «Юлмарта» освободить нежилое здание на Пулковском шоссе. Компанию признали банкротом в феврале этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна дата окончательного ухода «Юлмарта» с рынка. Мера закрытия «Юлплейса» была вынужденной. Ведь бизнес в катастрофическом состоянии, сотрудники уволены, а многие пункты выдачи закрыты.