Суд обязал «Юлмарт» покинуть помещения на Пулковском шоссе

Структура группы компаний «Юлмарт» по решению суда освободит помещения здания на Пулковском шоссе, где функционировал центр исполнения заказов ритейлера.
Соответствующее решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти после обращения компании «И.Л.С.», сообщает АБН.
Осенью 2015 года компания заключила с ООО «Юлмарт Девелопмент» договор о лизинге здания. Однако год назад «И.Л.С.» столкнулась с «ненадлежащим исполнением ООО «Юлмарт Девелопмент» обязательств по оплате лизинговый платежей».
В результате суд обязал структуру «Юлмарта» освободить нежилое здание на Пулковском шоссе. Компанию признали банкротом в феврале этого года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна дата окончательного ухода «Юлмарта» с рынка. Мера закрытия «Юлплейса» была вынужденной. Ведь бизнес в катастрофическом состоянии, сотрудники уволены, а многие пункты выдачи закрыты.