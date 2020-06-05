До августа в Ленобласти будет действовать скидка на электронную подпись

До августа в Ленобласти будет действовать скидка на электронную подпись
МФЦ. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области местные жители и организации могут получить скидку 20% на оформление электронной подписи.

Как сообщили в областном правительстве, получить скидку на оформление сертификата на квалифицированную электронную подпись можно получить до 1 августа.

Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг или на сайте удостоверяющего центра. После необходимо очно подтвердить личность в учреждениях.

Скидка на электронную подпись началась полтора месяца назад. За это время ей воспользовались более 100 пользователей госуслуг и 40 клиентов МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет. Помощь полагается областным семьям, в которых доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

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До августа в Ленобласти будет действовать скидка на электронную подпись