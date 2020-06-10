Новый адвокат не смог договориться с историком Соколовым

Они не заключили соглашение даже после длительной беседы.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Адвокат Сергей Лукьянов рассказал, что его встреча с историком Олегом Соколовым не привела к достижению договоренности, так что соглашение не заключено. До заседания осталось всего несколько дней – его отложили, так как у Соколова появился новый защитник и ему нужно было ознакомиться с материалами дела.

Напоминаем, что историка обвиняют в убийстве молодой возлюбленной в ночь на 8 ноября 2019 года. Бездыханное тело несколько дней находилось в квартире обвиняемого, а затем Соколов расчленил его и попытался избавиться – в этот момент его и задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защита добилась переноса слушания по делу Олега Соколова на 15 июня. Первоначально заседание состоялось во вторник, 9 июня. Однако после начала слушания представитель защиты экс-доцента заявила, что не успела ознакомиться с материалами уголовного дела и подала ходатайство о переносе рассмотрения дела. Суд просьбу удовлетворил.