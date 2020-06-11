В России выросло минимальное пособие по безработице

Минимальное пособие по безработице за май-июль в России увеличили до 4,5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Безработные получат дополнительную поддержку государства, сообщает пресс-служба кабмина.
Возможность получить пособие по безработице продлевается на три месяца для тех, у кого после 1 марта завершился период его выплаты.
Индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта и официально признанные безработными, получат пособие в максимальном размере — 12 тыс. 130 рублей.
Расширенно число семей с детьми младше 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату 3 тыс. рублей на каждого ребенка в июне — августе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число безработных в Петербурге во время пандемии достигло 80 тыс. человек.