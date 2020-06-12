В Петербурге ближе к июлю намереваются открыть салоны красоты

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова считает, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Петербурге позволяет переходить к постепенному смягчению ограничений.

Сейчас в городе возвращаются к работе непродовольственные магазины, компании по оказанию бытовых услуг, парикмахерские и многие другие организации. Салоны красоты, между тем, остаются закрытыми. Они смогут возобновить деятельность в рамках третьего этапа выхода из режима самоизоляции, считает Башкетова.

Салоны красоты остаются небезопасным местом, поскольку косметологические услуги предполагают тесный контакт мастера и клиента. При благоприятной эпидемиологической обстановке, они снова откроются в июле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора пессимистично оценивают готовность Северной столицы к выходу из режима самоизоляции.