В Петербурге ближе к июлю намереваются открыть салоны красоты

В Петербурге ближе к июлю намереваются открыть салоны красоты
Салоны красоты по-прежнему небезопасны. Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова считает, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Петербурге позволяет переходить к постепенному смягчению ограничений.

Сейчас в городе возвращаются к работе непродовольственные магазины, компании по оказанию бытовых услуг, парикмахерские и многие другие организации. Салоны красоты, между тем, остаются закрытыми. Они смогут возобновить деятельность в рамках третьего этапа выхода из режима самоизоляции, считает Башкетова.

Салоны красоты остаются небезопасным местом, поскольку косметологические услуги предполагают тесный контакт мастера и клиента. При благоприятной эпидемиологической обстановке, они снова откроются в июле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора пессимистично оценивают готовность Северной столицы к выходу из режима самоизоляции.

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возобновление работы салоны красоты санкт-петербург
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