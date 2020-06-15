В подъезде на Гаванской обнаружили пенсионера с тяжелыми травмами

Вечером 13 июня в подъезде дома на Гаванской улице обнаружили мужчину 1951 года рождения в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший зашел один в парадную.

Через некоторое время в подъезд зашел молодой человек 1995 года рождения, который увидел на полу без сознания пенсионера и вызвал скорую. Полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилой мужчина пропал в садоводческом массиве Пупышево в Волховском районе области в четверг, 11 июня. Известно, что у пенсионера проблемы с ориентацией в пространстве и, есть предположение, что он потерял память.