Перед убийством историк Соколов довел свою возлюбленную до истерики

Жестокому убийству петербургской аспирантки Анастасии Ещенко предшествовала её ссора со своим возлюбленным, историком и экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым.

Видеозапись этого конфликта позже использовалась в суде как доказательство, «раскрывающее характер взаимоотношений» между преподавателем и студенткой. Информация оказалась у журналистов «Мойки78«, и эти кадры дают понять, что к моменту ссоры чувства между парой, по крайней мере, со стороны 24-летней Анастасии, давно остыли.

Зачем Соколов решил запечатлеть финал перебранки на видео, неизвестно. Однако девушка явно не стесняется в эмоциях и доведена до крайней степени отчаяния. Она кричит историку, что ненавидит его и пытается уйти. Он все это время молча снимает студентку, но убежать ей не дает, оттолкнув в комнату. После этого Анастасия выбивает телефон из рук Соколова и все-таки покидает квартиру. Причем последний поднимает смартфон и методично продолжает съемку. К сожалению, как свидетельствуют последовавшие печальные события, спастись от возрастного любовника девушке не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соколов неожиданно отказался сотрудничать с адвокатом Александром Почуевым.