Убивший аспирантку историк Соколов отказался от услуг адвоката Почуева

В понедельник, 15 июня, в начале второго заседания по делу историка Олега Соколова в городском суде Санкт-Петербурга обвиняемый отказался от сотрудничества с адвокатом Александром Почуевым в пользу Сергея Лукьянова.

В своем заявлении Соколов отметил, что настаивает на сотрудничестве с Лукьяновым, который ранее, в свою очередь, отказывался работать с историком. Обвиняемый также подчеркнул, что правоохранители должны изучить факт угроз, поступавших в адрес Почуева. Судя по всему, это стало основной причиной отказа от услуг последнего. «Надеюсь, что когда удастся утрясти вопрос, он снова включится в дело», — сказал Соколов.

Почуев прокомментировал высказывание бывшего подзащитного, отметив, что для него это стало большой неожиданностью. Адвокат также рассказал, что на вопрос прокурора, почему Соколов пошел на такой шаг, историк объяснил, что это «условие для вступления в дело другого адвоката». Поскольку экс-доцент, таким образом, остался без защиты, заседание перенесено на 22 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с Лукьяновым Соколов пока также не пришел к соглашению.