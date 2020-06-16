В Забайкалье четыре человека утонули, пытаясь спасти девочку

Четыре человека кинулись в водоворот на реке Онон, в который угодила 15-летняя девочка. Девочка выжила, а взрослых спасти не удалось.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное следственное управление СК, четыре взрослых мужчины утонули в Забайкальском крае, пытаясь спасти девочку-подростка, которая тонула.

Предварительно, она отдыхала с родственниками на берегу реки. Она решила искупаться и, когда заходила в воду, начала тонуть в водовороте. Родные заметили это и бросились на помощь. К ним также присоединились трое мужчин, которые рыбачили поблизости.

Девочку удалось вытащить на берег живой, однако взрослых спасти не удалось. Трое мужчин 41, 58 и 64 лет и женщина 45 лет утонули, когда спасали ребенка. Спасатели ищут тело женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске утонул мужчина, пытаясь спасти соседку.