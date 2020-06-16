На Кузнецова подожгли Infiniti молодой петербурженки

В Красносельском районе Петербурга неизвестный поджег автомобиль Infiniti. Машина принадлежит 24-летней девушке.

Сообщение о пожаре поступило 15 июня. У дома 12 по проспекту Кузнецова загорелся автомобиль Infiniti. Прибывшие на место полицейские обнаружили машину в сгоревшем состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

При просмотре камер видеонаблюдения удалось установить, что иномарку поджег неизвестный. Около двух часов ночи он подошел к авто и спалил его с помощью неустановленного горючего материала.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полиция принимает меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной реки Мойки в Петербурге неизвестный поджег автомобиль «Мини Купер».