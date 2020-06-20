Бастрыкин взял на контроль дело убитого в Петербурге студента

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную проверку по уголовному делу об убийстве юноши в центре Петербурга.

Как говорится на сайте следкома, правоохранителям поручено проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что организация, в которой работал задержанный за убийство студента Заур Каримов, занималась мошенничеством.

Речь идет о сообщениях, в которых говорится, что Каримов работал охранником в компании, которая предлагала жертвам оформить медицинскую книжку с дальнейшим трудоустройством, однако клиенты так и не получали обещанного.

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства, способствующие деятельности мошенников, а также установить должностных лиц, которые отвечали за проверку деятельности псевдоорганизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемому в убийстве студента на Невском переквалифицировали статью.