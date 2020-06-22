Свидетель: Соколов сказал, что нашел рюкзак с отрезанными руками в реке

На заседании в Октябрьском районном суде Петербурга в качестве свидетеля по делу доцента Олега Соколова допросили врача-реаниматолога. Он осматривал историка после того, как его достали из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки.

По словам свидетеля, Соколов сопротивлялся осмотру. В кармане его куртки был отчетливо виден пистолет. Один из полицейских залез в рюкзак Соколова в поисках документов и обнаружил там руки.

Соколов, как утверждает свидетель, изначально заявлял, что увидел рюкзак в реке. Он якобы заинтересовался, хотел достать, но упал в воду.

«Однако когда сотрудник полиции сказал, что внутри руки, Соколов не удивился», — приводит слова врача-реаниатолога 78.ru.

Следующее заседание по делу Олега Соколова назначено на 29 июня.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Следствие полагает, что Соколов застрелил девушку из обреза, а после расчленил и попытался избавиться от тела. Историка задержали на набережной реки Мойки в ноябре с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сети опубликовали видео ссоры Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко.