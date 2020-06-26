Харламов заявил, что развод с Асмус – это не шутка

Он отвергнул слова о публикации поста якобы в рамках участия шоу Comment Out.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем рассказал юморист Гарик Харламов в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что действительно собирается разводиться с актрисой Кристиной Асмус и их публикации не являются частью розыгрыша. Звезда отметил, что людям пора прекратить спекулировать на новости.

«Наш развод не является пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите»,

— написал юморист.

Напоминаем, что шоумен Владимир Маркони уверял, что Асмус и Харламов написали посты о разводе из-за задания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус. Сначала идет так называемый «год притирок», потом три года брака, в которых острее чувствуются минусы отношений, а плюсы обесцениваются.