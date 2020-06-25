Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

У знаменитости уже появилась новая возлюбленная.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем пишет СтарХит. Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет. У них растут двое детей – Мария и Матвей. Причиной для расставания стала измена Ивлева – он закрутил роман с журналисткой Валерией Куденковой. Супруга повара отмечала, что для всех случившееся было потрясением.

«Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, будем составлять иск с адвокатом»,

— говорила Ивлева.

Сам телеведущий возмутился из-за слов экс-супруги. Он заверил, что все произошло так, как должно было.

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