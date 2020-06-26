На Краснопутиловской улице велосипедист попал под колеса автомобиля

В пятницу, 26 июня, в Петербурге велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел у перекрестка Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения. Водитель легковушки сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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