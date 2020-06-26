Суд отказал Павлу Грудинину и его детям в иске к «ВКонтакте»

Павел Грудинин и его семья требовали от "Вконтакте" по рублю каждому истцу в качестве компенсации. Фото: kremlin.ru

Павел Грудинин и его семья требовали от "Вконтакте" по рублю каждому истцу в качестве компенсации. Фото: kremlin.ru

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по иску экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина и его несовершеннолетних детей к соцсети «ВКонтакте».

«Суд истцам отказал», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Грудинин, его дети и юрист Ксения Кутюхина просили суд обязать социальную сеть удалить информацию, которая, по их мнению, нарушала право на частную жизнь. С «ВКонтакте» они рассчитывали взыскать по 1 рублю в пользу каждого истца.

Речь, по неподтвержденной информации, шла о постах, связанных с личной жизнь Грудинина и его детей.

Павел Грудинин не впервые обращается в суд по поводу распространяемой о нем информации. Так, ранее он судился с ВГТРК из-за сведений, изложенных в передаче «Прямой эфир». Грудинин просил признать информацию, озвученную в эфире, недостоверной, но получил отказ.