В МИД назвали «грязной возней» слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

В МИД России назвали «грязной возней» слова главы округа Прага-6 Ондржея Коларжа, возложившего на РФ вину за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что нахождение памятника регулировалось правовыми актами.

«Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — отметила она.

Напомним, в Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Позднее Коларж заявил, что если бы Россия «»не начала то, что начала», то памятник стоял бы на месте до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.