Ученые доказали, что сон с любимым человеком снижает стресс

Ученые доказали, что сон с любимым человеком снижает стресс
Быстрый сон связан с "перезагрузкой" мозга и яркими снами. Фото: pixabay

Немецкие ученые провели исследование, которое показало, что совместный сон партнеров в одной кровати положительно влияет на качество сна. Это в свою очередь снижает стресс.

В исследовании приняли участие 12 молодых пар, которые провели четыре ночи в лаборатории сна. За это время ученые считали некоторые параметры, среди которых: работа сердца, движение глаз, мозговые волны и другие.

Результаты работы показали, что у спящих вместе пар увеличивается фаза быстрого сна по сравнению с тем, когда они спали по отдельности. Стоит отметить, что быстрый сон связан с «перезагрузкой» мозга и яркими снами.

Поэтому ученые рекомендуют партнерам спать вместе, что хорошо влияет на психическое здоровье и стабильное эмоциональное состояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали о взаимосвязи между депрессий и ожирением.

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