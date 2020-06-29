Эксперт посоветовал отключать геолокацию на смартфоне

Эксперт посоветовал отключать геолокацию на смартфоне
Определение геолокации снижает время работы смартфона от аккумулятора. Фото: Pixabay

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко объяснил, почему лучше отключать или хотя бы ограничивать определение геолокации на смартфонах.

По его словам, это нужно делать, если пользователь обеспокоен сборов своих персональных данных, сообщает агентство «ПРАЙМ».

Эксперт пояснил, что мобильные приложения обмениваются информацией о рекламных предпочтениях пользователя, которые определяются из разных источников, в том числе отслеживание местоположения.

Допустим, пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что он находится и передать эти данные в другие приложения-партнеры. Кроме того, определение геолокации снижает время работы смартфона от аккумулятора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прослушку могут указывать приложения, который владелец смартфона не устанавливал. Также нужно забеспокоиться, если телефон вдруг начал без причины то включаться, то выключаться, либо быстро разряжаться.

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