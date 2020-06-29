Двоих с Рубинштейна задержали за нецензурную надпись на полицейском авто

Подозреваемый в нанесении надписи на полицейский автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемый в нанесении надписи на полицейский автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали двух 20-летних жителей улицы Рубинштейна. Их подозревают в нанесении непристойной надписи на полицейский автомобиль.

Оба мужчины в содеянном признались и раскаялись. Видеозапись с их извинениями опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Петербург и Ленинградской области.

«Мы признаем свою вину и раскаиваемся в содеянном. Приносим извинения всей полиции России и призываем не делать так, как сделали мы. Это очень глупо», — сказал один из молодых людей.

Инцидент произошел ночью 27 июня. По данным правоохранителей, двое оставили надпись на двери служебного автомобиля полиции «Форд Транзит». Личности подозреваемых установили на следующий день. Ими оказались приезжие из Томской области и Иркутска, снимающие квартиру на улице Рубинштейна. Оба парня работают в службе доставки.

Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемым грозит несколько месяцев ареста.

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