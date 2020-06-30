Аноним угрожает взорвать ТРЦ и горсуд Петербурга

Аноним угрожает взорвать ТРЦ и горсуд Петербурга
В письмах пожелали "удачного полета". Фото: Pixabay

Он прислал соответствующее письмо, в котором описал свои намерения.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. В понедельник ТРЦ «Галерея» и «Питерлэнд» получили письмо, в котором говорилось о заминировании. Также в посланиях говорилось об отправке дронов со взрывчаткой в Городской суд Санкт-Петербурга. Отправитель также отметил, что все случится после прочтения писем и пожелала всем «удачного полета».

Правоохранители проверили торговые центры и не нашли там ни одного подозрительного предмета. Эвакуацию в связи с угрозами проводить не стали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге эвакуировали ТЦ «Атриум» после письма с угрозами. Из здания вывели около 200 человек, но никаких опасных предметов так и не нашли.

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Аноним угрожает взорвать ТРЦ и горсуд Петербурга