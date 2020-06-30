Россиянам предлагают пробежать онлайн-эстафету

Россиянам предлагают пробежать онлайн-эстафету
Принять участие в забеге можно теперь онлайн. Фото: pixabay.com

Все будет происходить как в обычной эстафете, только в непривычном формате.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщается на платформе S10.run. Старт онлайн-забега запланирован на 4 июля, а окончание на 5 июля. Для того, чтобы принять участие в эстафете, команде нужно зарегистрироваться по ссылке — https://s10.run/start/. Процедура абсолютно бесплатная для всех. После этого каждый участник должен настроить на своем гаджете сервис Strava. Задача бегунов – направляться в разные точки планеты, но друг за другом.

Победа достанется той команде, время которой от старта первого участника до финиша последнего будет самым маленьким. Отмечается также, что после окончания соревнования создадут общий рейтинг. Всем участникам также обещают выдать дипломы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белые медведи устроят забег в Петербурге в поддержку «Гонки Героев».

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