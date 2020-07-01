В Петербурге после обработки 21,58% бюллетеней поддерживают поправки 80,92% проголосовавших

Впереди предстоит работа по подведению окончательных итогов, рассмотрению обращений, а также подписание протокола об итогах голосования в Петербурге, заключил Миненко. Фото: Baltphoto

Впереди предстоит работа по подведению окончательных итогов, рассмотрению обращений, а также подписание протокола об итогах голосования в Петербурге, заключил Миненко. Фото: Baltphoto

Глава избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что на данный момент 80,92% избирателей поддерживают поправки к Конституции РФ.

Сейчас в Северной столице проверили 21,58% протоколов. Об этом Миненко сообщил в ходе брифинга в медиацентре Союза журналистов в среду, 1 июля. Председатель Горизбиркома также подчеркнул, что в течение всех семи дней, которые длилось голосование, нарушений почти не было.

Эксперты комиссии получили 83 обращения, все их оценят с правовой точки зрения. Кроме того, в некоторых случаях для уточнения обстоятельств привлекут правоохранительные органы. Миненко добавил, что завершение голосования — лишь первый этап работы изменений в Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего по России после обработки свыше 75% бюллетеней поддерживают поправки к Конституции 77% избирателей.