В Петербурге неизвестные пытались сжечь флаг России

Инцидент произошел вчера вечером, 1 июля, в Кировском районе.

В правоохранительные органы позвонил местный житель и рассказал, что компания неизвестных сорвала с дома на улице Козлова флаг России и хочет над ним надругаться, путем сожжения.

Полицейские приехали на место описываемых событий, но граждан не застали. Зато был найден порванный флаг Российской Федерации размером полметра на метр. Об этом сообщает АБН.

Сбежавшую молодежь теперь разыскивают. Предположительно, это были трое молодых людей и двое девушек возрастом от 20 до 25 лет.

Стоит отметить, что нарушителям за их деяния грозит уголовное наказание в рамках 329 статьи УК РФ — Надругательство над государственным флагом Российской Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу поселения в Ленобласти оштрафовали за перевернутый флаг России.