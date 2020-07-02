Стали известны даты открытия Летнего и Михайловского садов

Русский музей назвал даты открытия своих парков. Михайловский сад станет доступен для посетителей 8 июля, Летний сад — 15 июля.

Посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки. Продажу средств индивидуальной защиты организуют при входе.

Для безопасности петербуржцев в садах будут проводить ежедневную дезинфекцию. Павильоны и кафе останутся закрытыми. Как скоро возобновится их работа, пока не уточняется.

Министерство культуры РФ постановило 16 июня открыть парковые пространства, находящиеся в ведение ведомства. На музейные парки Петербурга рекомендация не распространяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 июля для посетителей открываются парки Петергофа. Со 2 июля работу возобновил Дворцовый парк в Гатчине, численность людей на территории контролируют с помощью бесплатных билетов.