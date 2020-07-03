ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Согласно последним данным, поправки, предложенные правительством, поддержали 77,92% граждан России, то есть 57,7 миллионов человек. Отметим, что общая явка на голосование составила 65% населения. Процедура длилась, впервые за всю историю, семь дней, с 25 июня по 1 июля включительно.

Такие меры были приняты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме прочего, было продлено время работы избирательных участков: они принимали граждан с 8:00 до 20:00. Благодаря этому удалось избежать массового скопления людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге конституционные поправки поддержали 2,2 миллиона человек, при этом около 20 тысяч бюллетеней признали недействительными. Явка в Северной столице составила 74,74% населения.