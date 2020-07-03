Поправки к Конституции вступят в силу 4 июля

Соответствующий указ подписал сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Путин предложил внести в действующую Конституцию некоторые поправки во время обращения к Федеральному собранию, которое состоялось 15 января 2020 года.

В поправках говорится как и о социальных гарантиях для жителей России, так и о требованиях к служителям власти.

После того, как текст поправок оказался составлен, был сформирован соответствующий законопроект. Государственная дума одобрила его после рассмотрения. Поддержало его большинство ЗАКСов субъектов России. Уже 14 марта закон подписал Путин Однако, для вступления поправок в силу была необходима поддержка граждан. В связи с этим, было организовано общероссийское голосование, которое состоялось с 25 июня по 1 июля.

Россияне поддержали поправки. По результатам голосования, «ЗА» высказались 77,92% участников голосования. Против высказались 21,27% участников.

Обновленная Конституция станет актуальной уже завтра, 4 июля, когда поправки начнут свое действие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК обнародовал конечные результаты.