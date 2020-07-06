После снятия ограничений число обращений в службу занятости Петербурга начало снижаться

В Северной столице в период пандемии число безработных выросло в 11 раз. В настоящее время количество обращений в службу занятости начало значительно снижаться. В городе трудоустраивают примерно тысячу безработных в неделю.

По словам начальника отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью Центра занятости населения Юлии Воробьевой, с 1 апреля до 6 июля в Службу занятости обратилось 104 тыс. 878 человек. Из них 86 тыс. 447 — признаны безработными. За аналогичный период в прошлом году в центр обратилось в три раза меньше жителей — 33 тыс. 656 человек, и только 7 тыс. 645 были признаны безработными.

С начала периода ограничений среди обратившихся чаще всего встречались менеджеры, продавцы непродовольственных товаров, администраторы и бухгалтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему растет число случаев заражения коронавирусом.