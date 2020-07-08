Подсветку Дворцового моста в цветах «Зенита» продлили на одну ночь

Подсветку Дворцового моста в цветах &#171;Зенита&#187; продлили на одну ночь
Мост в цветах "Зенита". Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Дворцовый мост и Большой проспект П.С. в ночь на 9 июля вновь окрасятся в синие цвета «Зенита». Подсветка приурочена к победе команды в чемпионате России.

Впервые в фирменные цвета «Зенита» мост и проспект окрасились в ночь с 6 на 7 июля, когда команда досрочно завоевала главный трофей Российской Премьер-лиги.

«Работа праздничного режима подсветки городских объектов продлена еще на одну ночь — с 8 на 9 июля с 23 до 3 часов», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Оставить синие огни на одну ночь решено в связи с награждением «Зенита». После матча с «Сочи» на «Газпром Арене» 8 июля команде вручат победный трофей.

В штатный режим подсветка Дворцового моста и освещение Большого проспекта будут переведены вечером 9 июля.

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