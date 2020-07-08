«Человек с обострением»: суд заслушал показания свидетеля по делу Олега Соколова

В Петербурге продолжается заседание по уголовному делу об убийстве студентки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым.

В среду, 8 июля, свои показания дают свидетели. Один из них, помощник начальника караула 4 пожарно-спасательной части Илья Душкин, вытаскивал историка из воды Мойки. По его словам, от мужчины сильно пахло алкоголем.

Свидетель отметил, что в целом поведение Соколова было достаточно странным — как у «человека с обострением». Он также вспомнил рюкзак, который мужчина старался не выпускать из рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.