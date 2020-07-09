Смольный не согласовал митинг против поправок к Конституции

Власти Петербурга не согласовали митинг против внесения поправок в Конституцию РФ. Провести акцию планировалось 15 июля.
О решении Смольного сообщил депутат МО Владимирский округ и представитель Либертарианской партии Денис Луговский.
По его словам, основанием для отказа стало нарушение сроков. По закону уведомить об акции необходимо не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения.
«Подавали мы 3 июля, и мы вписались в срок обозначенный в законе. Будем обжаловать решение и думать над альтернативным форматом», — написал Луговский в Twitter.
Заявку на проведение митинга подавали представители движения «Весна», Либертарианской партии и «Открытой России». Организаторы намеревались заполучить одну из трех площадок: площадь Ленина, Пионерскую площадь и площадку перед Балтийским театром.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, внесение изменений поддержали 77,92% россиян, против выступили 21,27% человек. В силу поправки вступили 4 июля.