В понедельник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

В понедельник, 13 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождей не прогнозируется, однако днем в петербуржцев ожидают дожди.

Ночью ветер будет дуть северо-западный со скоростью 1-4 метров в секунду, а днем порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут +12…+14 градусов, а днем воздух прогреется до +21 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров.