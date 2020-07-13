Свидетель рассказал, как нашли останки убитой аспирантки Ещенко

Мешок с останками убитой аспирантки Анастасии Ещенко нашли сотрудники ГУП «Экострой». Вместе с мусором его выловили на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала у Никольского собора.

Механик организации рассказал, что заметил мешок, перевязанный белым шнурком. Находку подняли на борт и оставили лежать на палубе. Проверять его содержимое не стали. Сотрудники предположили, что внутри мешка мусор — дворники, которые убирают набережные, иногда ленятся и сбрасывают его в воду.

На следующий день по поручению руководства работники все-таки заглянули в мешок. Внутри оказались останки убитой аспирантки.

«Увидел похожий на кусок мяса предмет. Внутри был сахарный мешок и чёрные мешки, как под мусор. Поняли, что это тело без конечностей», — рассказал свидетель в суде.

Определить пол или личность умершего, по словам свидетелей, на первый взгляд было невозможно.

Следующее судебное заседание по уголовному делу Олега Соколова состоится 15 июля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Следствие полагает, что историк застрелил девушку из самодельного обреза, а затем расчленил её тело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-доцент СПбГУ Олег Соколов принимал гостей вечером после смерти девушки.