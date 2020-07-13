Рома Зверь устроил импровизированный концерт в центре Петербурга

Известный музыкант Рома Зверь выступил с импровизированным концертом в центре Петербурга.

Музыкант гулял с женой и дочерью, и встретился с продюсером известных блогеров Ярославом Андреевым, который и предложил ему выступить прямо на Невском.

Лидер группы «Звери» организовал концерт с уличными музыкантами. Вокруг выступавших собралась толпа слушателей. Первой прозвучала песня «Просто такая сильная любовь».

«Сейчас будет легендарная фигня! Встретились с Ромой из группы «Звери». И я ему говорю, а давай споешь прямо на улице? Ну он и спел!», — рассказал Андреев в сториз в своем Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Pink Floyd покажет записи старых концертов. Она была основана в 1965 году, свое существование она прекратила в 2015 году. Она является одной из самых популярных и коммерчески успешных рок-групп в истории.