Петербуржец после ссоры с девушкой разбил три остановки

Петербуржец после ссоры с девушкой разбил три остановки
Три автобусные остановки в Петербурге разбили. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге за вандализм судят 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в порче трех автобусных остановок.

Как полагает дознание, в ночь на 9 января мужчина, будучи пьяным, ногами разбил стекла трех автобусных остановок на перекрестке улиц Пролетарской и Адмиралтейской. Видимых причин на это не было.

«Причинами своих действий обвиняемый назвал плохое настроение, вызванное злостью от ссоры со своей девушкой», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ущерб от действий обвиняемого составил более 60 тыс. рублей.

Мужчина ранее был судим. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух 20-летних жителей улицы Рубинштейна задержали за вандализм. Мужчины повредили полицейское авто.

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