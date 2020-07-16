Завод Nissan в Петербурге уходит на каникулы и сокращает свой штат

Завод Nissan в Петербурге уходит на каникулы и сокращает свой штат
Продажи Nissan в России начали падать еще до начала пандемии. Фото: pixabay.com

Предприятие по производству автомобилей приостановит деятельность своего конвейера с 20 июля на две недели, а также уменьшит штат на 450 человек.

Известно, что сложившаяся ситуация не означает полную остановку производства. Просто настал момент корпоративных летних каникул. Информация о сокращение числа сотрудников известна еще с февраля 2020 года. Именно тогда было принято решение, что с лета 2020 завод перейдет на работу в одну смену, а не две. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на PR-департамент российского отделения Nissan.

В общей сложности в работе петербургского завода задействовано 2000 работников. Их количество уменьшится на 450 человек. Компания заявляет, что подобное решение связано исключительно с нынешней ситуацией на рынке, а пандемия коронавирусной инфекции тут не при чем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Nissan Motor может сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Nissan завод каникулы сокращение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч между «Сочи» и «Тамбовом» отменен из-за вспышки коронавируса
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Британии в краже разработок вакцин
Петербургские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию
Цены на газ для жителей России поднимутся 1 августа
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против губернатора Фургала
Завод Nissan в Петербурге уходит на каникулы и сокращает свой штат
В Сан-Диего сгорел корабль ВМС США, это может привести к экологической катастрофе