Завод Nissan в Петербурге уходит на каникулы и сокращает свой штат

Продажи Nissan в России начали падать еще до начала пандемии. Фото: pixabay.com

Продажи Nissan в России начали падать еще до начала пандемии. Фото: pixabay.com

Предприятие по производству автомобилей приостановит деятельность своего конвейера с 20 июля на две недели, а также уменьшит штат на 450 человек.

Известно, что сложившаяся ситуация не означает полную остановку производства. Просто настал момент корпоративных летних каникул. Информация о сокращение числа сотрудников известна еще с февраля 2020 года. Именно тогда было принято решение, что с лета 2020 завод перейдет на работу в одну смену, а не две. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на PR-департамент российского отделения Nissan.

В общей сложности в работе петербургского завода задействовано 2000 работников. Их количество уменьшится на 450 человек. Компания заявляет, что подобное решение связано исключительно с нынешней ситуацией на рынке, а пандемия коронавирусной инфекции тут не при чем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Nissan Motor может сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру.