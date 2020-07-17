Брэд Питт не смог наладить общение со своим сыном

Брэд Питт не смог наладить общение со своим сыном
Брэд Питт. Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Несмотря на то, что с бывшей женой Анджелиной Джоли актеру контакт найти снова удалось, сын Мэддокс так и не простил своего приемного отца.

Известные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли разведены с 2016 года. Все эти 4 года актеры постоянно ссорились друг с другом и спорили о том, как будут воспитывать своих шестерых общих детей. К счастью, сейчас все постепенно налаживается. Известно, что бывшие супруги даже посещали семейного психолога, чтобы урегулировать конфликты из-за детей.

Только 18-летний Мэддокс до сих пор видится с отцом. Известно, что изначально ссора между ними произошла на борту их частного самолета. Но что конкретно там произошло знают лишь они сами. Примечательно, что с 16-летним сыном Паксом Питт тоже не общается. Об этом сообщает US Weekly.

Отметим, что Мэддокса и дочь Захару Джоли усыновила еще до брака с Питтом. Позднее, он усыновил детей и дал им свою фамилию. У всех детей она двойная — «Джоли — Питт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми.

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