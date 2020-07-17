Выплаты медикам и соцработникам в Северной столице продлили до осени

Выплаты медикам и соцработникам в Северной столице продлили до осени
Выплаты продлили до 15 сентября. Фото: Baltphoto

Дополнительные выплаты петербургским медикам и сотрудникам социальных учреждений продлили до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о тех, кто работает в условиях особого режима, временной изоляции и обсервации, работникам стационарных учреждений и отделений учреждений социальной сферы города.

За особые условия труда и дополнительную работу в период по середину сентября выплаты врачам предусмотрены в размере 40 тыс. и 60 тыс. рублей.

Среднему медицинскому персоналу выплатят по 25 тыс. и 35 тыс. рублей, младшему медперсоналу — по 15 тыс. и 20 тыс. рублей.

По 25 тыс. и 35 тыс. рублей получат соцработники, специалисты по соцработе, по работе с семьями, по реабилитационной работе в соцсфере, психологи в соцсфере, педагоги и административно-управленческий персонал.

Техническому персоналу и персоналу иных должностей положены выплаты по 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья умершего от COVID-19 врача из Петербурга не получила обещанные выплаты.

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