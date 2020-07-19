Проезд по дамбе закроют 26 июля из-за парада ВМФ

Проезд по дамбе закроют 26 июля из-за парада ВМФ
Главный военно-морской парад пройдет 26 июля. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Для автомобилистов 26 июля закроют проезд по КАД через дамбу. Движение ограничат из-за Главного военно-морского парада в Петербурге.

Запрет будет действовать с 7 утра до 17 часов вечера. Для водителей перекроют участок КАД от развязки с дорогой, ведущей к ММПК «Бронка», до развязки с Приморским шоссе (км 117 — км 141 внутреннего кольца).

Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта. Проехать по дамбе они смогут по пропускам. Проезд также открыт для аккредитованных авто, городского пассажирского транспорта, скорой помощи, МЧС, МВД, Росгвардии и других экстренных служб.

«Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга», — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Регулировать движение будут экипажи ГИБДД. Информацию о перекрытиях выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за парада ВМФ закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту.

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