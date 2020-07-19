Троллейбусы вернулись на улицу Седова

Троллейбусы вернулись на улицу Седова
Троллейбусы вернулись на маршруты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Невском районе Петербурга сняли ограничения движения. Для троллейбусов открыли улицу Седова.

Троллейбусное движение возобновилось в воскресенье, 19 июля. На привычные трассы вернулись троллейбусы №14 и №16, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Участок улицы Седова у дома №9 был закрыт для троллейбусов в связи с производством аварийных работ. Специалисты ремонтировали канализационную сеть, проходящую через проезжую часть. Работы начались утром 13 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 июля закроют проезд по КАД через дамбу. Движение ограничат из-за Главного военно-морского парада в Петербурге. Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта, аккредитованного и пассажирского транспорта и экстренных служб.

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