Массовая драка в Иллинойсе закончилась стрельбой, есть раненые

Во время стрельбы пострадало не менее 13 человек. Фото: Pixabay

Во время стрельбы пострадало не менее 13 человек. Фото: Pixabay

Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы в городе Пеория (штат Иллинойс, США). Огонь был открыт во время массовой драки.

Об этом сообщает NBC Chicago. Кровавому инциденту предшествовала массовая драка. На перекрестке улиц, где все произошло, собралось около 200 человек. Все завершилось тем, что кто-то из толпы открыл огонь по людям.

На место были вызваны полицейские, однако к тому моменту, как они прибыли, все разбежались. Некоторые получили ранения, им потребовалась медицинская помощь. В больницу доставили двух человек — мужчину и женщину, которых ранили в спину и шею. Еще 11 пострадавших уехали в больницы самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США начали расследовать еще одно задержание афроамериканца с применением удушения. Таким же образом задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании.