В подъездах Сертолово и Бокситогорска пройдут «рейды чистоты»

Специалисты Госжилнадзора Ленинградской области 19 июля проверят качество санитарной обработки и дезинфекции подъездов в Сертолово.

На 21 июля запланирован «рейд чистоты» в Бокситогорске, на 22 июля — в Кингисеппском районе, на 23 июля — в Кировском районе, на 24 июля — в деревнях Горбунки и Лаголово Ломоносовского района.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, график выездов Госжилнадзора составляется с учетом звонков жителей на «горячую линию». Обратиться можно в комитет государственного жилищного надзора и в администрации муниципальных образований.

С начала 2020 года осмотрено больше 1,1 тыс. многоквартирных домов. Составлено 94 протокола и возбуждено 76 административных дел в отношении управляющих компаний, которые не проводят уборку лестничных клеток и входных групп с применением хлорсодержащих средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед парадом продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Кронверкскую улицу.