В Петербурге продезинфицировали Сенатскую площадь от коронавируса

Военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Кронверкскую улицу перед тренировкой парада.
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Дезинфекция была проведена перед первой тренировкой пеших колонн Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ, 26 июля.
Военные обработали дезинфицирующим раствором места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию. Всего было обработано более 24 тыс. кв.м.
Кроме того, специалисты обработали автотранспорт, который доставил участников парада к месту, где будет проводиться репетиция.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ. Участие в ней приняли 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России.