В Петербурге продезинфицировали Сенатскую площадь от коронавируса

Военные в средствах индивидуальной защиты также обработали автотранспорт. Фото: ЗВО

Военные в средствах индивидуальной защиты также обработали автотранспорт. Фото: ЗВО

Военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Кронверкскую улицу перед тренировкой парада.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Дезинфекция была проведена перед первой тренировкой пеших колонн Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ, 26 июля.

Военные обработали дезинфицирующим раствором места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию. Всего было обработано более 24 тыс. кв.м.

Кроме того, специалисты обработали автотранспорт, который доставил участников парада к месту, где будет проводиться репетиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ. Участие в ней приняли 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России.