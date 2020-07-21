Около 200 петербургских автобусов перейдут на работу на газе

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

Реализовать данную инициативу планируется до конца 2020 года. Изменения затронут не только автобусы, но и специальную технику. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации с ссылкой на соответствующее совещание.

Перевод транспорта на газомоторное топливо не только поможет городу существенно сэкономить, но и внесет положительные изменения в экологическую обстановку. В связи с этим, работы по строительству газонаполнительных станций являются стратегически важными. В настоящее время город владеет шестью подобными станциями, а также двумя передвижными газовыми заправщиками.

На газе по территории Северной столицы уже ездят 163 автобуса, 17 единиц уборочной техники и 7 грузовиков. В рамках закупок город приобретет еще 60 новых автобусов.

Помимо закупки будет осуществлено и переоборудование уже имеющейся техники. На газ переведут 198 транспортных и технических средств. Для этого выделены денежные средства из двух бюджетов — федерального и местного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург закупит новые автобусы на 423 млн рублей.