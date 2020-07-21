Около 200 петербургских автобусов перейдут на работу на газе

Около 200 петербургских автобусов перейдут на работу на газе
«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе.  Фото: gov.spb.ru

Реализовать данную инициативу планируется до конца 2020 года. Изменения затронут не только автобусы, но и специальную технику. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации с ссылкой на соответствующее совещание.

Перевод транспорта на газомоторное топливо не только поможет городу существенно сэкономить, но и внесет положительные изменения в экологическую обстановку. В связи с этим, работы по строительству газонаполнительных станций являются стратегически важными. В настоящее время город владеет шестью подобными станциями, а также двумя передвижными газовыми заправщиками.

На газе по территории Северной столицы уже ездят 163 автобуса, 17 единиц уборочной техники и 7 грузовиков. В рамках закупок город приобретет еще 60 новых автобусов.

Помимо закупки будет осуществлено и переоборудование уже имеющейся техники. На газ переведут 198 транспортных и технических средств. Для этого выделены денежные средства из двух бюджетов — федерального и местного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург закупит новые автобусы на 423 млн рублей.

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