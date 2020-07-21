Из-за аварии на газопроводе Большой проспект В.О. закрыли для троллейбусов

Из-за аварии на газопроводе Большой проспект В.О. закрыли для троллейбусов
Маршруты троллейбусов временно изменены. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге движение троллейбусов по Большому проспекту Васильевского острова у 2-3 линий отменено. Причиной этого стали аварийные работы на газопроводе.

К работам специалисты приступили утром 21 июля. С 9 часов проезд для троллейбусов на участке закрыт. Сроки окончания работ пока не уточняются.

В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №10 и №11, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Аварийный участок троллейбусы объедут по Малому проспекту Васильевского острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Седова в Невском районе сняли ограничения движение. Участок у дома №9 открыли для общественного транспорта. На маршруты вернулись троллейбусы №14 и №16. Ограничения были введены в связи ремонтом канализационной сети.

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Из-за аварии на газопроводе Большой проспект В.О. закрыли для троллейбусов
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